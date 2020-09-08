«Кротость женщины и взгляд мужчины»: Корчевников прижал к себе руку незрячей Регины Парпиевой

С недавних пор на телеканале «Спас» девушка ведет проект «Белые ночи на Спасе».

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram разместил нежный кадр, на котором можно увидеть его вместе с 19-летней незрячей девушкой Региной Парпиевой. На красивом снимке телеведущий прижал к себе руку девушки. Судя по всему, он проникся к ней симпатией за последнее время.

«Это мы с Региной в первый день съемок ее проекта «Белые ночи на Спасе». Каждый вечер, с понедельника по четверг». Борис Корчевников

«Мы уже подумали, что вы женились. Давайте уже быстрее. Не тяните», «Вы – невероятный мужчина. Спасибо за ваш талант и родителям за воспитание», «Такие красноречивые взгляды. Ее рука на его руке. Кротость женщины и взгляд мужчины», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что незрячая Регина Парпиева в 2018 году взяла интервью у президента России Владимира Путина, после чего стала известна на всю страну. Тогда девушка только хотела стать журналисткой. Сейчас, судя по всему, ее мечта близка к исполнению. Регина Парпиева ослепла в восемь лет. Она страдает редким заболеванием, которое плохо изучено. Пока в мире нет стандартных методик лечения подобной болезни.