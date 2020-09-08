«Жили в одной парадной»: Боярский обнародовал домашние посиделки с Собчак и Нарусовой

Михаил Боярский опубликовал в личном блоге редкое архивное фото. На снимке запечатлена его семья с соседями и друзьями во время застолья. В числе гостей звездного дома оказались Ксения Собчак со своей матерью Людмилой Нарусовой.

Многие поклонники актера были удивлены, что он дружил с семьей политика Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга, ныне покойного.

«Они жили в одной парадной», — пояснил их знакомство один из подписчиков звезды.

Любопытно, что на фото сын народного артиста Сергей Боярский бесцеремонно наставил будущей светской львице «рожки». Сейчас наследник любимца публики – серьезный человек, депутат Госдумы, отец двух девочек.

Дочь Михаила Сергеевича Лиза Боярская пошла по стопам отца, она активно снимается в кино, служит в Малом драматическом театре (Театре Европы) в Санкт-Петербурге.