Яна Кошкина едва не засветила нижнее белье на фотографии в микроплатье с красными розами

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram похвасталась своим новым нарядом. На фотографии она предстала в красивом микроплатье, украшенном огромными красными розами.
«Моя любимая рубрика — недоумение микроплатья. До сих пор не понимаю, где к таким в комплекте раздают охрану? Чтобы вы понимали, на фото я его максимально натянула. Если бы не так, то пришлось бы здесь похвастаться моим роскошным нижним бельем».
«Красота требует жертв», «Вот это я понимаю. Шик, блеск и красота», «Просто великолепна и очаровательна», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что не так давно Яна Кошкина буквально не сходила из информационной повестки. Ей приписывали роман с юмористом Гариком Харламовым. Он, как известно, расстался со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Сама Кошкина заявляла, что никакого романа у нее с Харламовым и близко нет. При этом у нее заметно прибавилось подписчиков благодаря этой истории.