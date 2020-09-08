Юлия Ефимова в желтом бикини позировала в солнечной Калифорнии на берегу Тихого океана

Неоднократная чемпионка мира по плаванию похвасталась своей прекрасной фигурой.

Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram разместила красивый кадр. На снимке она стоит на берегу Тихого океана в Калифорнии в желтом бикини. Звезда сделала снимок на фоне солнца, которое уходит в закат.

«Навсегда», — кратко подписала она фотографию. Интересно, что в комментариях отметился известный спортивный журналист и ведущий Дмитрий Губерниев. Он решил подколоть свою давнюю подругу: «А как же Русь?» — задал он ей вопрос, намекая, что не стоит звезде забывать родную страну. Ответ был оригинален: «Закат, он и в Африке закат. Просто здесь он намного ярче».

«Шикарная девушка. И фигура просто на загляденье», «Юлия, желаем вам побед на ближайших стартах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Ефимова на ближайшей Олимпиаде, которая пройдет в 2021 году, постарается реализовать свою главную мечту — выиграть золотую награду. Пока в ее коллекции нет побед на главных стартах четырехлетия.