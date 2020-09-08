Будущий муж Азизы флиртовал со звездой «Дома-2» за несколько недель до свадьбы с певицей

Состоится или нет теперь торжество не очень понятно.

Будущий муж исполнительницы Азизы бизнесмен Давид Григорян, который в конце сентября должен сыграть со звездой свадьбу, откровенно флиртовал с одной из участниц проекта «Дом-2», где он оказался несколько дней назад. Объектом внимания мужчины стала молодая участница Яна Шафеева. Причем заигрывания мужчины попали на видео, так что теперь у него, как говорится, все пути отступления отрезаны.

Отметим, что сама Азиза находится в настоящем шоке. При этом говорить на данную тему она пока не хочет. У нее полно других забот.

«Я сейчас нахожусь в Питере на гастролях. На эту тему говорить не хочу. Всего вам хорошего!» Азиза

больше по теме Азиза выйдет замуж в платье с длинным съемным шлейфом с камнями за 11 миллионов рублей Стали известны интересные детали свадьбы звездной исполнительницы.

Напомним, что стать законной женой бизнесмена Григоряна Азиза должна 29 сентября. Она уже заказала роскошное свадебное платье за 11 миллионов рублей. Кроме того, звезда арендовала дворец, в котором соберутся ее друзья и родственники. Гостей праздника должны будут кормить черной икрой. Всего закуплено 50 килограммов этого лакомства, сообщает «Собеседник».