Снова вместе?! Ольга Бузова засветила свой страстный поцелуй с Манукяном

На личной страничке в Instagram ведущая проекта «Дом-2» поделилась свежим кадром, на котором она позировала вместе с нынешним избранником. Ранее поклонников певицы взволновало сообщение о том, что 34-летняя Ольга Бузова якобы рассталась с возлюбленным. Судя по всему, артистка и не собирается уходить от Давида Манукяна. Особенно учитывая, какими жаркими поцелуями шоумен осыпает свою вторую половинку. В Stories микроблога теледива засветила свои жаркие объятия и горячие поцелуи с избранником. Фанаты знаменитости тут же успокоились, поняв, что между Бузовой и Манукяном царит полная гармония.

Подпись к фото «на ужин» говорит о том, что молодые люди собрались на свидание. Ольга для вечернего мероприятия выбрала ярко-красный топ и черную мини-юбку со стразами. А завершили образ теледивы крупные ажурные серьги.

Напомним, что до этого пара говорила о проблемах в их отношениях. А поклонники Бузовой пока все еще ожидают, что Манукян сделает ведущей проекта «Дом-2» предложение руки и сердца.

Отметим, что началась эта история любви на съемках клипа певицы «Лайкер» осенью прошлого года. Позже влюбленные даже успели обзавестись одинаковыми тату со знаком «бесконечность».