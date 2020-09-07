Папин первоклассник: Галкин поделился свежим селфи с шестилетним сыном от Аллы Пугачевой

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, шестилетние двойняшки Гарри и Лиза в новом учебном году стали первоклассниками. Стоит отметить, что к школе малыши научились читать, считать и писать. Кроме того, они достаточно бегло говорят на французском. С раннего детства отпрыски примадонны отечественной эстрады стали заниматься с гувернером. На этом настоял их звездный отец. Который и сам неплохо владеет этим иностранным языком.

В интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» на Первом канале 71-летняя Алла Пугачева рассказала о том, что она не подпускает своих детей к компьютеру, у них нет и смартфонов. По словам певицы, она поддерживает в доме эпистолярный жанр. Двойняшки пишут друг другу записки и подкладывают их под дверь игровой комнаты.

В Stories микроблога Максим Галкин поделился свежим селфи с сыном-первоклассником. Шестилетний Гарри позировал в кадре с алой бейсболкой, а его звездный папа — в очках. Кроме того, улыбаясь на камеру, сын Примадонны показал, что у него выпало несколько молочных зубов к школе. Но мальчик по этому поводу нисколько не переживает. Ведь скоро у него появятся новые крепкие зубки.