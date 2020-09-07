Младшая дочь Самойловой и Джигана пошла на свою первую тренировку

Дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой — Майя — сделала первые шаги в спортивной карьере. Девочка пошла по стопам своей старшей сестры Ариелы и тоже стала заниматься художественной гимнастикой. Об этом сообщила ее звездная мама в Stories микроблога.

Всю дорогу до спортивного зала Самойлова держала дочь за руку. Оксана не стала скрывать, что их крошка очень волновалась и переживала. Было видно, что девочка волнуется. Это подтвердила и возлюбленная рэпера.

Майя, ты что волнуешься? Так странно себя ведешь… Оксана Самойлова

Жена Джигана призналась, что решение отдать Майю на занятия художественной гимнастикой было принято на семейном совете. Несмотря на прошлые разногласия в паре, супруги нашли силы помириться и дальше воспитывать детей.

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После воссоединения семьи молодая мама снова начала публиковать снимки троих дочерей и сына в своем Instagram. Чем и порадовала верных почитателей.

«Счастливая семейка», «Ну такие вы зайки, правильно сделали, что простили Джигана. Вы очень красивая и умная женщина!», «Как приятно видеть вас вместе», «Идеальная мамочка», «Оксана, как вам удается находить время и на карьеру, и на детей?!», «Умничка, ждем новых спортивных наград и достижений», «Главное, что в вашей семье царит мир и покой», «Замечательные!! Любим вас», «Дочки-красавицы и мама супер!!» — отметили поклонники модели.

Напомним, что в августе этого года сыну Джигана и Самойловой — Давиду — исполнилось полгода. Не так давно семья отпраздновала шестой день рождения дочери Леи. Самойлова призналась, что не успевает следить за тем, как быстро растут ее дети.