Младшая дочь Самойловой и Джигана пошла на свою первую тренировку

Дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой — Майя — сделала первые шаги в спортивной карьере. Девочка пошла по стопам своей старшей сестры Ариелы и тоже стала заниматься художественной гимнастикой. Об этом сообщила ее звездная мама в Stories микроблога.
Всю дорогу до спортивного зала Самойлова держала дочь за руку. Оксана не стала скрывать, что их крошка очень волновалась и переживала. Было видно, что девочка волнуется. Это подтвердила и возлюбленная рэпера.
Майя, ты что волнуешься? Так странно себя ведешь…
Жена Джигана призналась, что решение отдать Майю на занятия художественной гимнастикой было принято на семейном совете. Несмотря на прошлые разногласия в паре, супруги нашли силы помириться и дальше воспитывать детей.
После воссоединения семьи молодая мама снова начала публиковать снимки троих дочерей и сына в своем Instagram. Чем и порадовала верных почитателей.
«Счастливая семейка», «Ну такие вы зайки, правильно сделали, что простили Джигана. Вы очень красивая и умная женщина!», «Как приятно видеть вас вместе», «Идеальная мамочка», «Оксана, как вам удается находить время и на карьеру, и на детей?!», «Умничка, ждем новых спортивных наград и достижений», «Главное, что в вашей семье царит мир и покой», «Замечательные!! Любим вас», «Дочки-красавицы и мама супер!!» — отметили поклонники модели.
Напомним, что в августе этого года сыну Джигана и Самойловой — Давиду — исполнилось полгода. Не так давно семья отпраздновала шестой день рождения дочери Леи. Самойлова призналась, что не успевает следить за тем, как быстро растут ее дети.