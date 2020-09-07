Уикенд с дочкой: Нюша поделилась свежим кадром с подросшей Симбой

В ноябре Нюша и Игорь Сивов отметят второй день рождения дочери Симбы. Пара долгое время скрывала девочку от глаз общественности, но сейчас фанаты певицы довольно часто видят маленькую девочку в Instagram. На этот раз Нюша показала свежее фото подросшей дочки. Подписчики отметили, что девочка очень похожа на папу.

«Какие милые, такие красивые, папина дочка», — писали пользователи Сети.

В августе Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы. Мужем и женой они стали еще три года назад, а церемония прошла на Мальдивах. Девочку решили назвать Симбой потому что имя необычное, а сочетание с фамилией, как говорит сама певица, очень красивое — Симба Сивова. К слову, пара обожает мультфильм «Король Лев».