«Огонь!»: Хромченко не сдержала эмоций при виде молодой Бабкиной с афрокосичками

Надежда Бабкина в свои 70 лет обладает неуемной энергией и задором. Звезда уже выступает с концертами, а ведь она перенесла двухстороннюю пневмонию. Стоит отметить, что с каждым днем, казачка Надя расцветает все краше и фонтанирует оптимизмом, которому стоит поучиться. Причем, Бабкина подчеркивает, что такой «зажигалкой» была всегда. И даже в вопросах внешнего вида старалась не застревать в одном образе, предпочитая разнообразие.

«Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету… А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие?», — спросила звезда.

Бабкина показала, как выглядела с афрокосичками. Архивное фото звезды произвело фурор среди подписчиков. Отреагировала на яркий образ артистки и коллега Надежды Георгиевны по «Модному приговору», фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. «Огонь!», — прокомментировала фото на языке эмодзи соведущая Александра Васильева. Солидарны с модным критиком и обыватели. Они заметили, как красива их любимица:

«Надежда Георгиевна, вы шикарны, восхитительны и обворожительна», «Шикарная», «Ничего себе», «Красавица», «Какая вы красавица! Сейчас еще лучше!», «Так вот откуда у Киркорова косички? Косит под Надежду Георгиевну», — написали в комментариях.

Кто-то из подписчиков признался, что очень хотел бы посмотреть на Бабкину-блондинку. И попросил певицу-народницу поделиться снимком с белокурыми локонами.