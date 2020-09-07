«Тонкий, умный, талантливый и бесстрашный»: умер актер Сергей Колтаков

7 сентября в Москве от тяжелой болезни скончался советский и российский актер Сергей Колтаков. Ему было 64 года. О смерти артиста сообщил в Instagram известный бард и сценарист Семен Слепаков.

«Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович!» — написал юморист.

Известно, что успех в кино Колтакову пришел после роли уголовника в фильме «Соучастники». Позже он засветился в картинах «Зеркало для героя» и «Искусство жить в Одессе», играл прокурора в двух частях комедии «Мама, не горюй», снимался в сериале «Братья Карамазовы». В последние годы принял участие в съемках кинолент «Союз спасения» и «Диверсант. Крым».

Известно, что актер снимался до самых последних дней, даже в августе, страдая от тяжелой болезни, он приходил на площадку.