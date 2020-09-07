Юная невеста: Маша Кончаловская с венком из роз облачилась в платье с рукавами из органзы

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина выдали свою единственную дочь Марию замуж. Свадьба состоялась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Избранником 19-летней девушки стал бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин. Пара думала обменяться кольцами еще летом, но им помешал карантин. Позже Мария сообщала, что свадьбу перенесли на следующий год, но в итоге молодые решили не ждать и стали мужем и женой в понедельник, 7 сентября.

Для такого важного дня юная невеста выбрала белое платье на бретельках с бантом на спине. Летящие рукава наряда из органзы украшали жемчужинки, такой же россыпью камней была покрыта и длинная фата невесты. Образ дополнили венок из белых роз и серебристые остроносые туфли-лодочки на шпильке. Волосы Мария решила не собирать, сделала лишь легкие кудри, а несколько прядей отставила у лица, добавив тем самым романтики.

Молодожены обменялись кольцами в торжественной обстановке. После этого гости решили провести фотосессию на улице, где невеста по традиции бросила букет своим подружкам. Поймала его звездная мама Маши — 42-летняя Любовь Толкалина. К слову, бывшая избранница Егора Кончаловского поделилась с подписчиками свежими снимками с торжества, поздравив молодоженов.