«Когда успела так вырасти и повзрослеть?»: Алсу поделилась снимком дочери Сафины в честь ее 14-летия

Певица не может поверить, что ее страшая наследница из ребенка превратилась в девушку-подростка.

37-летняя Алсу не только смогла построить сольную карьеру и добиться признания поклонников, она также обзавелась собственной семьей. У певицы есть трое детей. Наследников знаменитость подарила своему мужу бизнесмену Яну Абрамову. Супруги воспитывают: Сафину, Микеллу и Рафаэля. 7 сентября старшая наследница артистки отмечает день рождения.

По случаю 14-летия дочери Алсу поделилась редким портерным снимком именинницы. Поп-дива дала понять: она не может поверить в то, что ее Сафина из ребенка превратилась в девушку-подростка. Алсу не раз говорила о том, что гордится своей дочерью, которая по характеру так похожа на своего отца. Сафина растет очень вдумчивой, серьезной и в меру скромной.

«Ровно четырнадцать лет назад, в 6:40 утра, на свет появилась моя нежная, добрая девочка!! Моя доченька Сафина», — отметила певица.

«Сегодня уже прекрасная девушка, и порой даже не верится, что это мой ребенок! Когда успела так вырасти и повзрослеть?!» — добавила Алсу.

Поп-дива пожелала дочери безграничного счастья, назвав Сафину скромной, умной, трудолюбивой и не по годам мудрой. По словам артистки, она надеется, что все заветные мечты ее наследницы обязательно сбудутся.

«Это настоящее счастье быть твоей мамой», — заверила певица.

Напомним, что ранее Алсу делилась снимком, на котором она показала всех своих детей от мужа Яна Абрамова. Помимо Сафины вместе с возлюбленным поп-дива воспитывает одиннадцатилетнюю дочку Микеллу и четырехлетнего сына Рафаэля. Певица не скрывает, что дети — это главный смысл ее существования, наряду с семьей, мужем и творчеством.