Толкалина поймала букет невесты на свадьбе 19-летней Маши Кончаловской

Актриса Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь. Марию она родила режиссеру Егору Кончаловскому в неофициальном браке, этим летом ей исполнилось 19 лет. Видеороликами с церемонии Толкалина делилась со своими подписчиками в Instagram.

Свадьба прошла в Москве, молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе. А 42-летняя звездная мама Марии внезапно поймала букет невесты. Может быть, в скором времени свадебная примета и исполнится. Хотя совсем недавно Толкалина рассказала об очередном расставании. Около года знаменитость встречалась с британским композитором Саймоном Бассом.

больше по теме Любовь Толкалина рассекретила дату свадьбы своей 19-летней дочери от Кончаловского Мария Кончаловская уже на днях станет женой молодого бизнесмена из Калининграда.

Недавно наследница Егора Кончаловского рассказывала, что основную часть свадебных расходов они с Никитой взяли на себя. Супруг Марии родом из Калининграда и занимается IT-бизнесом. Церемонию планировали провести еще летом, но из-за карантина перенесли на следующий год. Однако в один прекрасный момент решили, что лучше все-таки устроить церемонию этой осенью.