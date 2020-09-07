«Не во мне причина»: Юлия Снигирь вспомнила о разводе Цыганова

Развод Евгения Цыганова с Ириной Леоновой, которая родила ему шестерых детей и ждала седьмого, активно муссировался в прессе. Тогда Юлия Снигирь оказалась в малоприятной ситуации: фанаты артиста посчитали, что это она виновата в распаде его семьи. Пара не любит раздавать интервью, но для Ксении Собчак актриса сделала исключение. Ведь недавно она стала одной из главных героинь сериала «Хороший человек», режиссером которого является Константин Богомолов. В шоу «Осторожно, Собчак» Снигирь рассказала, как тяжело переживала тот период.

По словам актрисы, ей часто писали в Instagram разные женщины, которые называли ее неприятными словами, всячески критиковали и обрушивались с негативными откликами. А все из-за того, что винили Юлию в распаде семьи Цыганова.

«Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому. Когда я об этом стала думать, мне проще стало воспринимать это все», — поделилась Снигирь.

Также она отметила, что Евгений Цыганов — очень ответственный человек и мужчина. А дети от его первого брака — интеллигентные. Они дружат с Юлией и живут в соседнем доме. А бывшую жену Цыганова актриса и вовсе назвала сильной женщиной, которая не чувствует себя покинутой жертвой.

«Не во мне причина, это их дело. Это не совсем так было. Я не имею права об этом рассказывать», — заключила Снигирь.

В официальный брак Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вступили только в прошлом году. В 2016-м актриса родила ему сына Федора.