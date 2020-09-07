Остановилось сердце: на концерте Земфиры умер ее фанат

Накануне в Санкт-Петербурге на площадке «Севкабель Порт» состоялся концерт Земфиры. Во время выступления один из фанатов почувствовал недомогание и потерял сознание, позже в карете скорой помощи у него остановилось сердце. Об этом сообщил портал 78.ru.

Ранее сообщалось, что Земфира остановилась в одном из отелей города и отказалась от охраны. А во время выступления она рассказала фанатам о своем новом альбоме. Рок-звезда уже работает над созданием пластинки.

Предыдущий альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в свет семь лет назад. В апреле она рассказывала, что новая работа готова больше чем наполовину.