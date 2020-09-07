Читатели Teleprogramma.pro поддержали позицию Жукова, у которого «украли» мелодию рэперы

Большинство считают, что Моргенштерн и Элджей должны изобретать что-то свое, а не выезжать на чужом багаже.

Читатели Teleprogramma.pro в ходе голосования на нашем портале поддержали музыканта и лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Напомним, что не так давно рэперы Элджей и Моргенштерн по каким-то причинам на некоторых музыкальных ресурсах не указали Жукова и бывшего другого участника «Руки вверх» Алексея Потехина, как авторов мелодии их нового хита «Lollipop». Те, как известно, воспользовались в своей новой песне мелодией «Песенки», популярной более двадцати лет назад.

В результате голосования, которое продолжается на нашем портале, более сорока процентов высказали мнение, что рэперы могли бы изобрести что-то свое, а не выезжать на чужом багаже.

Примерно 35 процентов считают, что рэперы поступили нормально. В их действиях нет ничего зазорного. Еще 24 процента заявили, что все новое – хорошо забытое старое.

Ранее сам Жуков говорил, что права на «Песенку» у него были приобретены официально. А вот почему, он и Потехин не указаны в авторах – странно. Жуков пообещал разобраться с этой историей.