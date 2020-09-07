Актер Евгений Стычкин станет отцом в пятый раз

Мама актера Евгения Сычкина Ксения Рябинкина призналась, что скоро в семье сына будет пополнение. Недавно участница кордебалета Большого театра отметила свое 75-летие. Торжество праздновали на даче в семейном кругу. Поздравить именинницу приехал сын Евгений с супругой Ольгой Сутуловой.

«Они сейчас маленького ждут. Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли – первый», — рассказала балерина «Экспресс газете».

Именинница уверена, что Ольга будет отличной мамой.

«Она чудесная хозяйка. Обычно я весь день провожу у них, только спать ухожу к себе», — поделилась Ксения Рябинкина.

На день рождения сын подарил маме беговую дорожку. Подарок выбран не просто так – это пожелание именинницы. У балерины проблемы со здоровьем, несколько лет назад она пережила операцию на тазобедренном суставе и тренировки пойдут на пользу.

Остальные внуки не смогли лично приехать и поздравить бабушку, так как все заняты учебой: старший – 20-летний Алексей, который родился от брака Евгения Стычкина с пианисткой Екатериной Сканави, учится в консерватории в Бельгии, он талантливый скрипач.

19-летний Лева, по мнению бабушки, к музыке тяги не проявляет, зато очень артистичен и она надеется, что парень продолжит дело сына, пишет сайт Актуальные новости.

16-летняя внучка Александра – юная пианистка, играет концерты под управлением Спивакова.

Младшая наследница актера Соня, она родилась от однокурсницы Стычкина Юлии Жемчуговой. Пара встречалась в студенческие годы, но так и не поженилась.

Девушка осваивает профессию тележурналиста.

С невестками Ксения Рябинова ладит, признается, что со временем поняла: чем меньше лезешь в жизнь молодых, тем лучше.

«Лезть не надо, ничего все равно не изменишь, а вот помешать можешь…Вообще та женщина, которую любит мой сын, становится самой лучшей и для меня», — признается балерина.

Актеры Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, прожив пять лет в гражданском браке, зарегистрировали отношения в 2012 году. Пышную свадьбу пара не устраивала, пишет сайт argumenti.ru.