Лариса Гузеева заговорила о козах, вспомнив, как уводила Игоря Бухарова у другой женщины

Телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы «На дачу!», которую она с недавних пор ведет, вспомнила начало своего романа с мужем Игорем Бухаровым. Как выяснилось, в свое время она его увела у другой женщины. Причем звезда ни о чем не жалеет.

Во время своей программы она пообщалась с работниками газовой компании. Возлюбленные признались, что когда впервые встретились, то у них были вторые половинки, но их это не остановило. Они ушли из семей и сегодня довольны жизнью. Сама Гузеева считает, что в этом нет ничего страшного. Ради счастья люди порой готовы на многое и винить их за это просто глупо.

«Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала». Лариса Гузеева

больше по теме Лариса Гузеева призналась, как открыла в себе кулинарный талант Актриса научилась готовить домашнюю еду в долгой командировке.

Напомним, что Лариса Гузеева и Игорь Бухаров, который трудится президентом рестораторов и отельеров России, вместе уже много лет. В браке у них в 2000 году родилась дочь Ольга. Также у Гузеевой есть сын от второго брака с актером Кахой Толордавой. Георгий появился на свет в 1992 году.