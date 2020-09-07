Наталья Штурм рассказала, как Фирсов хотел завладеть квартирами мамы Легкоступовой в Феодосии

Певица Наталья Штурм в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что яхтсмен Юрий Фирсов хотел завладеть недвижимостью в Крыму родственников своей жены – певицы Валентины Легкоступовой.

«У Вали осталось двое детей. Анетта и Матвей. Есть еще мама в Феодосии. Она — интеллигентная женщина. Без слез о ней говорить не могу. Они не понимают, что произошло. Они подозревают в гибели Вали Фирсова, последнего мужа. Он шкипер, а даже не яхтсмен. Он сразу стал интересоваться недвижимостью после знакомства с Валей. Дети даже не присутствовали на их свадьбе. Были и конфликты. Сын просил не наливать Вале. Фирсов на это сказал ему: «Пошел вон». И вышиб дверь. Дочь говорила маме: «Что ты делаешь? Я не верю ему». Но Валя была влюблена». Наталья Штурм

Как сказала Штурм, Фирсов — небогатый человек. Его судно стоит всего 25 тысяч евро. «Он нашел заказ и перегнал яхту в Сочи из Турции. И потом произошла свадьба. Ни одного знакомого на ней не было. Потом они поехали в Феодосию, где живет мама Вали. Она его приняла. Он умеет располагать к себе. На второй день после венчания он говорит маме: «Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Ну что с квартирами в Феодосии будем делать?» Женщина была в шоке», — сказала Штурм.

Напомним, что Валентине Легкоступовой на момент смерти было всего 54 года. По одной из версий, она упала в ванной и получила травму головы. По другой, ее мог бить муж, что и привело к коме, а потом к смерти.