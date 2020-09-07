«Он больше меня зарабатывает»: Лера Кудрявцева опровергла слухи, что содержит мужа-хоккеиста

Как известно она замужем за спортсменом Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, которую она ведет, опровергла мнение некоторых гостей студии, что она содержит своего молодого мужа-хоккеиста.

Гости студии обсуждали ситуации, когда мужчина сидит на шее у своей второй половинки. «У Леры же есть деньги. Она всю жизнь делала себя. Работала на кучу программ. И что? На ней женились только потому, что у нее есть деньги?» — заявила «Красная Шапочка советского кинематографа» Яна Поплавская.

«Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги». Лера Кудрявцева

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Напомним, что у Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова есть совместная дочь Маша. Девочке в этом году исполнилось два годика. Родители окружили ребенка лаской и заботой. Добавим, что Игорь Макаров сейчас выступает за клуб «Сибирь» из Новосибирска. Он является одним из лидеров своей команды.