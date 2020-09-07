«Он больше меня зарабатывает»: Лера Кудрявцева опровергла слухи, что содержит мужа-хоккеиста

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, которую она ведет, опровергла мнение некоторых гостей студии, что она содержит своего молодого мужа-хоккеиста.
Гости студии обсуждали ситуации, когда мужчина сидит на шее у своей второй половинки. «У Леры же есть деньги. Она всю жизнь делала себя. Работала на кучу программ. И что? На ней женились только потому, что у нее есть деньги?» — заявила «Красная Шапочка советского кинематографа» Яна Поплавская.
«Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги».
Напомним, что у Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова есть совместная дочь Маша. Девочке в этом году исполнилось два годика. Родители окружили ребенка лаской и заботой. Добавим, что Игорь Макаров сейчас выступает за клуб «Сибирь» из Новосибирска. Он является одним из лидеров своей команды.