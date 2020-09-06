«Они такие классные!»: Навка с маленькой дочкой от Пескова посетили ферму с животными

Фигуристка рассказала в Instagram, кого им довелось увидеть, погладить, покормить и сфотографировать.

Первый уикенд осени в Москве порадовал солнечной погодой. И многие решили провели выходные за городом. Например, певица Ирина Дубцова с родными и друзьями отправилась на рыбалку, откуда похвасталась внушительным уловом.

Фигуристка Татьяна Навка тоже не осталась дома. Вместе с младшей дочкой, пятилетней Надей Песковой, они отправились на ферму с животными. Там они увидели кроликов, покатались на пони, погладили ежат и пообщались с поросенком.

«Важно! При общении с нами ни одно животное не пострадало! Всех покормили, погладили, поблагодарили и не очень хотели с ними расставаться! Они же такие классные! Общение с животными делает этот мир добрее!», — подписала снимки Навка.

Для прогулки звезда фигурного катания выбрала струящееся летнее платье с принтом, напоминающим узоры гжели, а также белые кеды.

Кстати, недавно в Сети появились слухи, что 45-летняя спортсменка ждет ребенка. Якобы, срок у Татьяны Навки уже довольно большой, и очень скоро она подарит мужу второго наследника. Однако, сама фигуристка развенчала эти домыслы, сделав в Instagram официальное заявление.