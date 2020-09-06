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Гарик Харламов заразился коронавирусом

Из-за болезни артиста были отменены съемки Comedy Club в Барвихе.

Гарик Харламов заразился коронавирусом
Гарик Харламов. Фото: Михаил Фролов. Архив "КП"

Гарик Харламов заразился коронавирусом. Из-за этого отменили съемки Comedy Club в Барвихе буквально за несколько минут до их начала. О болезни юмориста сообщил Telegram-канал НеМалахов.

Сам Харламов пока никак не прокомментировал ситуацию.

Первого сентября артист отвел в школу свою шестилетнюю дочь Анастасию. Продолжительное время она живет с  отцом в Москве, пока мама  — Кристина Асмус работала над проектом на юге России. Актриса стала ведущей шоу «Золото Геленджика» на ТНТ, где компанию ей составили Тимур Родригез и Иван Охлобыстин. Премьера программы состоится уже 13 сентября.

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