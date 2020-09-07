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«Я – бомж»: бывшая теща Пригожина ютится в крохотном неотапливаемом доме в Подмосковье

Светлана Соколова влачит жалкое существование.

«Я – бомж»: бывшая теща Пригожина ютится в крохотном неотапливаемом доме в Подмосковье
Бывшая теща Пригожина стала бомжом/http://globallookpress.com/

Бывшая теща Иосифа Пригожина, мать его первой жены Елены, Светлана Соколова ютится в крохотном неотапливаемом доме в Подмосковье. Об условиях жизни женщины было рассказано в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Дом, где живет бывшая теща Пригожина. Фото
Бывшая теща Пригожина замерзает в Подмосковье/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я сначала нагрею электрическую простыню, а только потом ложусь. Тут в сентябре очень холодно. Дом не утеплен. Он – летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить».

Светлана Соколова

Ранее Светлана Соколова припеваючи жила в трехкомнатной квартире в Чертаново. Но ее оттуда, как известно, выселили. Ее дочь Елена Соколова влезла в серьезные долги перед микрофинансовой организацией, набрав кредитов и в итоге лишилась жилья.

Ранее Пригожин говорил, что ему не жаль бывшую жену, которая пошла на аферу. Причем он ее предупреждал, что так и случится. А вот о бывшей теще он переживал. По его словам, этот светлый человек стал заложником в руках родственников.

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