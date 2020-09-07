«Мымра, блин»: Жуков не выдержал «издевательств» экс-жены и сбежал из студии «Звезды сошлись»

Музыкант Рома Жуков сбежал со своей молодой женой Ольгой Илларионовой из студии программы «Звезды сошлись», которая идет на канале НТВ. Он был крайне недоволен тем, что говорит про него бывшая супруга Елена. Ее также пригласили на эфир.

В эфире программы бывшая жена Жукова, которая родила ему семерых детей, заявила, что он забыл о наследниках. По ее словам, он не платит ипотеку, не помогает финансово детям и ей.

В ответ Жуков начал показывать ведущим смски, в которых переводил деньги Елене. «Я не знаю, что это за деньги. Он их лично детям переводит, а не мне. Он подкупает детей. Он одному из наших сыновей Никите купил телефон. Теперь он за телефон едет к нему жить», — сказала Елена.

«Мымра, блин. Все, до свидания», — заявил Рома Жуков в адрес бывшей жены, после чего увел свою молодую супругу из студии. Через какое-то время, надо признать, он снова появился в эфире. При этом выставил условие: бывшей жены не должно быть в студии.

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Напомним, что Рома Жуков недавно женился на молодой возлюбленной Ольге Илларионовой, которая годится ему в дочки. В бывшей женой Еленой он уже несколько лет в крайне натянутых отношениях.