«Не дождетесь, сплетники»: Галкин ответил Киркорову и Баскову, которые «развели» его с Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин отреагировал на комментарии своих друзей поп-короля Филиппа Киркорова и «золотого голоса России» Николая Баскова, которые ранее намекнули на серьезные проблемы в семье юмориста. В разговорах с журналистами и Киркоров, и Басков намекнули, что у телеведущего и его жены не все гладко в отношениях. Возможно, как они утверждали, он разведется со своей женой, для которой этот брак, напомним, пятый по счету.

В ответ Галкин разместил в Instagram фотографию со своей женой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. У пары, судя по снимку, все прекрасно в отношениях. Звезды просто сияют от счастья.

«Не дождетесь, сплетники», — подписал снимок счастливый Максим Галкин.

больше по теме Киркоров и Басков не стали опровергать слухи о серьезных проблемах в семье Пугачевой и Галкина Уже несколько месяцев ходят сплетни, что звездная пара может расстаться.

Напомним, что последние месяцы ходят упорные слухи: якобы Галкин больше не живет со своей женой. При этом всем известно, что несколько дней назад дети звезд Лиза и Гарри пошли в школу. Галкин и Пугачева были вместе на школьной линейке.