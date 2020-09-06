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«Не дождетесь, сплетники»: Галкин ответил Киркорову и Баскову, которые «развели» его с Пугачевой

Телеведущий опубликовал совместный красивый снимок со своей женой.

«Не дождетесь, сплетники»: Галкин ответил Киркорову и Баскову, которые «развели» его с Пугачевой
Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачевой/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин отреагировал на комментарии своих друзей поп-короля Филиппа Киркорова и «золотого голоса России» Николая Баскова, которые ранее намекнули на серьезные проблемы в семье юмориста. В разговорах с журналистами и Киркоров, и Басков намекнули, что у телеведущего и его жены не все гладко в отношениях. Возможно, как они утверждали, он разведется со своей женой, для которой этот брак, напомним, пятый по счету.

В ответ Галкин разместил в Instagram фотографию со своей женой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. У пары, судя по снимку, все прекрасно в отношениях. Звезды просто сияют от счастья.

«Не дождетесь, сплетники», — подписал снимок счастливый Максим Галкин.

Напомним, что последние месяцы ходят упорные слухи: якобы Галкин больше не живет со своей женой. При этом всем известно, что несколько дней назад дети звезд Лиза и Гарри пошли в школу. Галкин и Пугачева были вместе на школьной линейке.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинНиколай БасковНовости googleФилипп Киркоров