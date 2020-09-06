Компромат: у адвоката Ефремова есть скриншоты важной переписки

У адвоката Михаила Ефремова есть компромат на защитника потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера. У Эльмана Пашаева имеются скриншоты переписки, в которой речь идет о крупной сумме денег. Об этом он заявил НТВ.

«Заказчик» хотел, чтобы Пашаева привлекли к уголовной ответственности как подозреваемого. Вознаграждение за это могло быть в размере 30-40 тысяч долларов. Теперь адвокат Ефремова сам планирует обращаться в правоохранительные органы. Также он отметил, что переписку ему показали весьма влиятельные друзья, которые предупредили о серьезной провокации и попросили быть максимально осторожным.

больше по теме Сам по себе: Михаил Ефремов появился в суде без адвоката Актер будет искать нового защитника до 31 августа.

Приговор Михаилу Ефремову будет озвучен 8 сентября. Спустя ровно три месяца после того, как он устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Свою вину актер признал на предыдущем заседании, 3 сентября. Прокурор запросил для него 11 лет колонии общего режима.