Новые планы: Максим Матвеев не будет сотрудничать с Театром Табакова

Актер Максим Матвеев больше не сможет сотрудничать с Театром Олега Табакова. У него много других планов, которые весьма сложно соединять с работой на сцене. Об этом «Комсомольской правде» рассказал худрук театра Владимир Машков.

В «Табакерке» решили не снимать спектакли, в которых играл Матвеев, а заменить его другим актером. Так, в «Кинастоне» главную роль теперь исполнит Юрий Чурсин. Режиссер постановки Евгений Писарев уже дал добро по этому поводу. Кстати, впервые «Кинастон» был поставлен в театре в 2017 году.

В новом сезоне зрителей ждут несколько премьер. Это будут спектакли по рассказам Чехова «И грех, и смех», а также по пьесе Булгакова «Полоумный Журден». Сам Машков взялся за постановку «Шекспира в Голливуде» по пьесе Кена Людвига, который ранее в России не шел. Участие в нем сможет принять вся труппа театра.