Молодо — зелено: Солнцев показал Нагиева с шевелюрой и Собчак в золоченых сапогах

Экс-участник проекта «Дом-2» поделился архивным снимком, на котором возлюбленная Константина Богомолова предстала с копной белокурых локонов и в платье-тунике с расцветкой под радугу.

Рустам Солнцев на личной страничке в Instagram поделился редким архивным кадром, на котором еще юная Ксения Собчак позировала с Дмитрием Нагиев. Таким, шоумена многие телезрители помнят по проекту «Окна». С шевелюрой, небрежным видом, в очках и рубашке навыпуск. А нынешняя возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова предстала перед объективом фотокамеры с копной белокурых локонов и платье-тунике с расцветкой под радугу. Образ телеведущей дополнили позолоченные сапоги.

«Суши ем!! Не на помойке себя нашла. Окей, что не понятно-то?!» — подписал снимок экс-участник телестройки.

Ранее в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Рустам Солнцев нелестно отзывался и о Ксении Бородиной. Шоумен заявил, что возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова не терпит, когда близкие подруги идут против ее воли. Над приятельницами, как говорит бывший участник «Дома-2», светская львица имеет особую власть и «любит повелевать». И если кто-то из ближайшего окружения теледивы начинает критиковать Ксюшу, она тут же перестает общаться с этим человеком. Забывая о возможной дружбе или привязанности.