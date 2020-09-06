«Прошлый сезон был непростым»: Машков повысил зарплаты актерам «Табакерки»

Еще до официального открытия сезона актерская труппа преступила к репетициям двух новых постановок.

Даже пандемия и самоизоляция не повлияли на рабочую обстановку в Театре Олега Табакова. Так, еще до официального открытия сезона актерская труппа преступила к репетициям двух новых постановок — «Старшего сына» на Исторической сцене и «Никого не стало» на Новой.

Встретившись с артистами, художественный руководитель театра Владимир Машков напомнил о недавнем юбилее Олега Павловича. Не секрет, что ныне покойный муж Марины Зудиной выступил в свое время создателем театра. Актер из фильма «Экипаж» подметил, что в этом году Табакову могло исполнится 85 лет.

У именитого артиста осталось четверо наследников — двое детей от первой жены и еще двое от второй. Младший сын Олега Павловича — Павел Табаков — пошел по стопам отца. Он выбрал творческую профессию. юноша активно снимается в кино, при этом младшей сестренке — 14-летней Марии — он пророчит другое будущее. Павел надеется, что девочка в будущем выберет более стабильную профессию. Однако Маша уже сейчас тянется к сцене, сетовал сын Марины Зудиной.

В беседе с актерской труппой Владимир Машков также подметил, что прошлый сезон из-за карантина выдался непростым. Тем не менее, «Табакерка» выпустила несколько ярких премьер: «Ревизор» в режиссуре Машкова, «Ночь в отеле», и детский спектакль «Голубой щенок».

Также худрук Театра Олега Табакова заверил, что с 1 сентября всем сотрудникам театра, в том числе и актерскому составу, будут увеличены оклады на десять процентов, пишет «МК».