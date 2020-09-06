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Не платила кредит: Елена Летучая потеряла большую сумму денег

Судебные приставы списали со счета телеведущей почти 400 тысяч рублей.

Не платила кредит: Елена Летучая потеряла большую сумму денег
Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas

Только недавно Елена Летучая наслаждалась отдыхом в Танзании, по возвращению в Россию попала в неприятную ситуацию.  Все дело в том, что у телеведущей был долг в 350 тысяч рублей по кредиту.  Судебные приставы нагрянули в ее квартиру в Ярославле, правда, на месте хозяйку не застали, ведь она давно живет в Москве.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов по Ярославской области, банковский счет Летучей был арестован, а она сама предупреждена об этом посредством сообщения. Поэтому сумму почти в 400 тысяч рублей списали в принудительном порядке.

Во время поездки в Занзибар Летучая хвасталась дорогим отдыхом. В поездку она отправилась  вместе с мужем Юрием Анашенковым в честь четвертой годовщины их брака.

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