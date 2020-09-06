Узкие брюки: что случилось с Гарри в день свадьбы с Меган Маркл

Для понимания слов принца были привлечены специалисты , которые умеют читать по губам.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае 2018 года. Об их романе стало известно четыре года назад. До этого момента пара тайно встречалась в течение полугода. Герцог Сассекский приезжал в Канаду, где его будущая супруга снималась в сериале «Форс-мажоры». А недавно общественность узнала о конфузе, произошедшим с Гарри в день бракосочетания.

Как сообщает Marie Claire, ситуация в день свадебной церемонии описана в биографиии «В поисках свободы». На ее страницах авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран рассказали, что Гарри пожаловался Меган на слишком узкие брюки, когда они ехали по улицам Лондона в карете. Для выяснения этого факта, журналисты даже привлекли специалистов, которые умеют читать по губам.

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Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт на создание документальных фильмов и сериалов с Netflix. Предположительно, сумма договора составит порядка 75 миллионов фунтов стерлингов (почти 7,5 миллиарда рублей). Однако все их контракты будет проверять Букингемский дворец. Герцоги еще не рассчитались за ремонт своего коттеджа в Виндзоре, на который была потрачена круглая сумма.