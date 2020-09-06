«По техническим причинам»: Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи

72-летний Владимир Винокур поделилась с поклонниками подробностями о малоприятном происшествии. Как выяснилось, юмориста вместе с Евгением Петросяном эвакуировали с выступления в Сочи. Артисты должны были выйти на сцену со своей программой в рамках ежегодного фестиваля «Юморина».

В микроблоге народный артист РСФСР поделился с подписчиками свежими новостями, пояснив, что когда он готовился в выходу на площадку к его коллеге — Евгению Вагановичу подошел ведущий мероприятия. Он попросил бывшего мужа Елены Степаненко прекратить свое выступление и покинуть сцену. Позже организаторы сослались на технические причины.

В итоге, Владимиру Натановичу также пришлось покинуть здание. Вначале из помещения вывели зрителей, а уже потом и всех артистов. Уже после этого была проведена проверка на безопасность. Чтобы хоть как-то скрасить этот момент и улучшить настроение пришедших на концерт поклонников, Винокур и Петросян устроили импровизированную фотосессию с верными почитателями, каждый мог получить автограф любимого юмориста и вне зрительского зала послушать забавные истории из жизни артистов.

«На фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним», — отметил Винокур.

К слову, артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт в Сочи на фестивале «Юморина».