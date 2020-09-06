«Тролли» и особый шик: как Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали дня рождения дочери

Второй дочери Оксаны Самоловой и Джигана Лее 3 сентября исполнилось шесть лет. Этот праздник семья отметила в узком кругу, но празднования на этом не закончились. Накануне звездные родители организовали вечеринку по мотивам мультфильма «Тролли» для близких и друзей Леи.

На мероприятии девочка появилась как королева рок-троллей – Рокс. Ярко-красные волосы, начес, кожаная куртка и короткие шорты – над образом любимой героини Леи создавала сама Самойлова.

«Лея была своей любимой Рокс. И этот образ ей максимально подходит. Фоткались спустя 3 часа с начала, поэтому Лея вся подранная. Раньше было не поймать. Еще раз с днем рождения доченька! Две днюхи оказалось все же лучше чем одна», — написала Самойлова в Instagram.

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Поработала над своей внешностью и Оксана. Она также покрасила волосы в красный цвет и предстала в кожаной куртке. К слову, все гости вечеринки могли воспользоваться услугами стилиста на месте, чтобы создать соответствующую атмосферу «Троллей». Макияж, прически и временные татуировки – все это для того, чтобы максимально передать атмосферу мультфильма на мероприятии.