Греческая богиня: Кети Топурия в белом платье свободного кроя не скрыла изменения в фигуре

Кети Топурия этим летом отдыхала во Франции. Она проводила дни со своим возлюбленным Львом Деньговым и дочкой Оливией от первого брака с Львом Гейхманом. Уже больше года певица строит отношения дипломатом. Они живут вместе в загородном особняке. Пока артистка даже не говорит, собирается ли замуж, но не раз признавалась, что хочет стать многодетной мамой. С начала года ходят слухи о ее интересном положении.

Сначала Кети не реагировала на сплетни. Она публиковала фото в бикини, но поклонники уличали ее в фотошопе. Наряды свободного кроя стали любимым предметом гардероба певицы. Так накануне она вернулась из отпуска. Сначала солистка группы A’Studio позировала на лужайке возле дома с карманной собакой. На ней была белая юбка-солнце и фиолетовое худи. Поклонники восхитились красотой артистки.

А вот вечером Топурия поделилась кадрами из гримерки, где ее преобразили стилисты и гримеры. Девушка уже была в белоснежном платье свободного кроя с глубоким декольте в греческом стиле. Наряд подчеркнул не только ее загорелую кожу, роскошное декольте, но и округлившийся живот. Ей нарастили очень длинные и светлые локоны, которые собрали в хвост. Нежный макияж с акцентом на глаза дополнил образ.

На этот раз поклонники стали поздравлять звезду со скорым пополнением в семье. Они уверены, что девушка беременна. «Вы такая широкая», «Не идет тебе этот цвет волос», «Вау», «Вы беременная?», «Беременны!», «Что-то не догнала прикола», «Уже не скрываете?», «Животик! Какая красавица», — прокомментировали пост подписчики.