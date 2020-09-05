Как царица: Анна Нетребко в шифоновом платье в пол отпраздновала день рождения сына в Москве

Оперная дива устроила праздник для Тьяго, которому исполнилось 12 лет. По такому случаю она сводила его в кафе, а также устроила экскурсию по городу.

Анна Нетребко недавно прилетела в Москву с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Для артистки это первое возвращение на родину после карантина. Во время пандемии коронавируса она находилась в Вене, где три месяца провела в самоизоляции с семьей. Теперь артистка вновь наслаждается свободой. Целый месяц она гастролировала по Италии. А теперь успешно выступила в Большом театре, где блистала в роскошном вечернем наряде.

А вот 5 сентября стало для Анны особенным. В этот день родился ее сын. Она поздравила наследника с 12-летием сначала в Сети, поделившись архивными фото. А потом оперная дива отправилась гулять с именинником по Москве. Так совпало, что городу в этот день исполнилось 873 года. Артистка сводила мальчика в магазины и кафе. Он получил в подарок плюшевого медведя и сладости, которые обожает.

Нетребко по такому особому случаю облачилась в шифоновое платье в пол свободного кроя. Наряд постельного оттенка она дополнила туникой из льна с вышивкой. Сандалии, сумка бирюзового оттенка и стилизованные очки дополнили ее лук. В таком виде она отметилась на Красной площади и в парке Зарядье. Прохожие оглядывались на яркую звезду.

«Москва сегодня празднует День города! Счастливый народ гуляет на улице… как будто и не было ничего.. пусть впереди нас ждет только хорошее!» — написала она.

Поклонники поздравили ее наследника с 12-летием, а также восхитились стильным луком дивы. «Вы королева не только в опере, но и в жизни», «Шикарно выглядите», «Анна, вам идет Москва!», «Какой классный наряд! Как отлично вписался в центр города на Красной площади!», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Анна, какой у вас великолепный образ в этом платье на Красной площади! Царица!», «Самая стильная и красивая дива», — прокомментировали пост подписчики.