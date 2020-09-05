Российский миллиардер подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Российский миллиардер Владислав Доронин будет судиться с супермоделью Наоми Кэмпбелл. Он планирует вернуть дом стоимостью три миллиона долларов и деньги, которые занимал ей в долг еще во время отношений. Скандал возник из-за дома в форме древнеегипетского символа глаза Бога Гора на турецком острове Седир. Дело будут рассматривать в суде Нью-Йорка.

Как сообщает Daily Mail, представители супермодели никак не комментируют ситуацию. Однако уже известно, что Наоми не собирается возвращать ни особняк, ни наличные.

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В период отношений, которые завязались на Каннском кинофестивале в 2008-м и продолжались в течение пяти лет, Доронин осыпал Кэмбелл подарками. В их числе был и 4-этажный дом в Подмосковье, форма которого напоминала взлетающую ракету. Но после расставания Наоми отказалась от особняка в Барвихе. Кстати, осенью прошлого года Доронин выставлял его на продажу за 6,4 миллиарда рублей.