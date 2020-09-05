«Мой маленький принц»: Виторган и Нинидзе отдыхают с детьми в Турции

Влюбленные вместе проводят отпуск. Каждый из них взял с собой наследника от прошлых отношений.

Нино Нинидзе уже год встречается с Максимом Виторганом. В отличии от своей бывшей жены Ксении Собчак, артист не торопится не только вновь связывать себя узами брака, но и жить с возлюбленной. При этом они уже давно познакомили между собой детей. У молодой актрисы подрастает сын Александр который был рожден от Кирилла Плетнева. А вот у ее избранника, который старше девушки на 18 лет, уже трое детей, включая сына Собчак Платона.

Недавно Ксения провела время с наследником и своим мужем Константином Богомоловым на Таманском полуострове. А когда она вернулась, отправился отдыхать Виторган со своей возлюбленной. Он взял с собой сына, Нино тоже поехала с наследником. На днях молодая актриса запечатлела подросшего мальчика на морской прогулке. Он сидел на яхте и даже пробовал рулить морским судном.

А теперь решил показать своего наследника Максим. Он запечатлел Платона в воде. Малыш плескался и выныривал из волн. Большую часть времени пара с детьми проводит на пляже в Белеке.

«Мой монастырь. Мое укрытие. Моя сила. Мое спасение. Мой свет. Мой маленький принц. Кстати, мы попробовали читать Экзюпери — по-моему, лучшая книга всех времен и народов. Думал, рановато. Но зашло очень хорошо. И много обсуждений и разговоров. Книга эта растет с человеком. К ней надо возвращаться», — поделился Виторган.

На пост отреагировала Нонна Гришаева. «Приводи ко мне в театр на „Маленького принца“», — посоветовала она. Артист заверил, что так и сделает. «Максим, какой молодец! Его вселенная — это сын, ребенок, отцовство!», «Очень красивый ребенок!», «Повезло вашим детям, Максим! У них прекрасный отец», «Клевый у вас сынишка! Такой развитой», — прокомментировали пост подписчики.