«Дед ко всем относился с равной любовью»: внук Андреева высказался о первой семье актера

По словам Алексея, который работает режиссером и сценаристом, он отношения с ними не поддерживал.

Внук актера Владимира Андреева от второго брака Алексей, который работает режиссером и сценаристом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о первой семье звезды. У него, как известно, остались дочь Ольга и внучка.

«Я живу в Питере с 11 лет. Не могу сказать, что у нас были какие-то семейные вечера на постоянной основе. Дед очень гостеприимный человек, как и бабушка, поэтому они всегда были рады видеть меня на Тверской». Алексей Андреев

Как отметил Алексей, первую семью деда он не знает. «Насколько он часто поддерживал отношения с ними — без понятия. У нас большая семья. Все находятся далеко друг от друга. Я с ними не общался, не контактировал. Но знаю, что дед ко всем относился с равной любовью», — заметил Алексей Андреев.

Напомним, что Владимиру Андрееву на момент смерти было 90 лет. Буквально за два дня до этого он отпраздновал юбилей. Актера похоронили на Троекуровском кладбище столицы.