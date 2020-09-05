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«Дед ко всем относился с равной любовью»: внук Андреева высказался о первой семье актера

По словам Алексея, который работает режиссером и сценаристом, он отношения с ними не поддерживал.

«Дед ко всем относился с равной любовью»: внук Андреева высказался о первой семье актера
Внук Андреева рассказал о первой семье деда/http://globallookpress.com/

Внук актера Владимира Андреева от второго брака Алексей, который работает режиссером и сценаристом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о первой семье звезды. У него, как известно, остались дочь Ольга и внучка.

Алексей Андреев. Фото
Внук Андреева рассказал о первой семье актера/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я живу в Питере с 11 лет. Не могу сказать, что у нас были какие-то семейные вечера на постоянной основе. Дед очень гостеприимный человек, как и бабушка, поэтому они всегда были рады видеть меня на Тверской».

Алексей Андреев

Как отметил Алексей, первую семью деда он не знает. «Насколько он часто поддерживал отношения с ними — без понятия. У нас большая семья. Все находятся далеко друг от друга. Я с ними не общался, не контактировал. Но знаю, что дед ко всем относился с равной любовью», — заметил Алексей Андреев.

Напомним, что Владимиру Андрееву на момент смерти было 90 лет. Буквально за два дня до этого он отпраздновал юбилей. Актера похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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