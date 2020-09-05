«Он взял меня за руку, что-то почувствовал»: сын Андреева рассказал о последней встрече с отцом

Сын актера Владимира Андреева Егор, который работает дипломатом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил свою последнюю встречу с отцом.

«Я был с ним вместе почти до последнего вздоха. Я 28 августа приехал его поздравлять и остался с ночевкой на даче. Он взял меня за руку. Видимо, что-то почувствовал. Посмотрел таким трагическим взглядом на меня. Потом я уехал на работу. На следующий день мне позвонили и сказали, что его больше нет».

Егор Андреев

Как сказал Егор Андреев, его отец очень любил внуков. «У меня трое детей. Лиза и Коля еще маленькие. В сыне Кольке я вижу много черт лицедейских. Насколько это выльется в профессионализм актера на сцене я пока не знаю. Но шансы и задатки у него есть», — сказал сын Андреева.

Напомним, что Владимиру Андрееву на момент смерти было 90 лет. Буквально за два дня до этого он отпраздновал юбилей. Актера похоронили на Троекуровском кладбище столицы.