Киркоров и Басков не стали опровергать слухи о серьезных проблемах в семье Пугачевой и Галкина

Уже несколько месяцев ходят сплетни, что звездная пара может расстаться.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и «золотой голос России» Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказались о возможных проблемах в семье певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Они не стали отрицать, что пара может расстаться.

«Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никакого права и основания. Я могу только по Instagram смотреть, как выглядят их прекрасные дети, прекрасная семья. У них сады. Цветет все. Алла Борисовна в прекрасной форме. Я очень за них радуюсь». Филипп Киркоров

Сказал свое слово об этой щекотливой ситуации и Басков. Причем он также ответил очень уклончиво. «Я человек дипломатичный. Общаюсь и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе», — сказал он.

Напомним, что сплетни о разводе в звездной семье ходят уже не один месяц. При этом звезды не так давно вместе появились на линейке в школе, где теперь учатся их дети.