Новый сезон «Жизнь других»: Жанна Бадоева в неизведанных местах Рима
Жанна Бадоева
Звездный гость
Little Big: у Прусикина с Таюрской служебный роман?
Видео

«Он уже не мог говорить»: вдова Бориса Клюева рассказала о последних мгновениях жизни актера

Как отметила его третья жена Виктория, с которой он был вместе с 1975 года, он хотел дальше жить.

«Он уже не мог говорить»: вдова Бориса Клюева рассказала о последних мгновениях жизни актера
Клюев в последние дни жизни уже не мог говорить/http://globallookpress.com/

Вдова актера Бориса Клюева Виктория в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о последних мгновениях жизни мужа. Женщина после смерти любимого мужчины просто места себе не находит. Она сильно переживает.

Виктория Клюева. Фото
Вдова Клюева рассказала о последних днях жизни актера/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Он уже не мог говорить. И все равно хотел жить и работать. Спектакль последний он играл в театре. Ему надо было ехать на процедуры, а он шел на репетиции. Он сильный человек и безумно любил свой театр. Его в свое время приглашали во МХАТ, но он никуда не уходил. Для меня это вообще трагедия всей жизни. Не представляю, как дальше жить».

Виктория Клюева

Отметим, что Борис Клюев с 1969 по 2020 год был ведущим актером Малого театра. Также он был художественным руководителем двух курсов института имени Щепкина.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек.

Тэги

Борис КлюевБорис Клюев последние новостиВиктория КлюеваНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Троекуровское кладбище