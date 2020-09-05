«Папина дочка!»: Никита Панфилов впервые показал снимок со своей наследницей от третьего брака

Актер Никита Панфилов, который получил большую известность после своей роли в сериале «Лихач», в Instagram опубликовал редкий снимок со своей наследницей – дочкой Авророй. Она появилась на свет в семье актера в июле 2018 года.

«Папина дочка!» — кратко подписан он снимок. На фотографии с наследницей актер находится на отдыхе в Новороссийске. На ребенке солнцезащитные очки.

«Какая обаятельная доченька, вся в папу. Давай бог вашей семье здоровья, а вам отличных ролей. Мы вас очень любим», «Лапочка какая! Пусть будет счастлива и гордится таким замечательным папой!» «От этой фотографии так и веет счастьем. Простым человеческим. Дочка – копия папы. По народным приметам — это очень хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что сейчас Никита Панфилов женат на работнике стоматологии Ксении Соколовой. Вместе они уже три года. Она, кстати, снялась в эпизодических ролях в картинах «Пес-2» и «Расплата». Добавим, что у Панфилова есть сын Добрыня от второго брака. А первой женой звезды была актриса Вера Бабенко.