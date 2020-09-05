«Сочинские аутфиты отсняты»: Брухунова вслед за Кудрявцевой облачилась в комбинезон с цветочным принтом

Телеведущая Лера Кудрявцева накануне отметилась в Крыму в синем комбинезоне с цветочным принтом. Звезда позировала на фоне впечатляющего заката и корабля с алыми парусами – символа открывшегося на полуострове арт-фестиваля «Таврида».

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Вслед за Кудрявцевой выгуляла на побережье, — правда, в Сочи, — другая знаменитость – пятая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Девушка уже неделю отдыхает с мужем на черноморском курорте. И сообщила, что отпуск подходит к концу.

«Все! Сочинские аутфиты отсняты. Скоро домой. А если серьезно, то я просто люблю фотографироваться!», — призналась девушка.

Накануне жена Петросяна выгуливала более пляжный аутфит – длинное платье-футболку с вертикальными полосками и с соломенной шляпкой завершила образ каркасная сумочка. Стилист Ольга Трофимова, кстати, назвала look простеньким, но подобранным со вкусом.