Неужели беременна?: Паулину Андрееву заменили в трех спектаклях МХТ имени Чехова

Жену Федора Бондарчука зрители теперь не скоро увидят на сцене. Сотрудники театра сообщили, что ее роли в «Чайке», «Доме» и «№ 13D» исполнят другие актрисы.

Недавно бывшая жена Федора Бондарчука Светлана вновь вышла замуж. В 51 год светская львица надела белое платье и с размахом отметила бракосочетание с бизнесменом Сергеем Харченко. А вот режиссер еще год назад устроил пышную свадьбу со своей возлюбленной Паулиной Андреевой. Праздник прошел в строжайшей секретности. Подтверждением ему послужили лишь фото актрисы в свадебном платье и слова растроганных гостей в соцсетях в виде поздравлений.

Паулина редко появляется на публике. В Instagram она тоже не любит делится новыми фото и новостями. Не так давно появились слухи, что 31-летняя девушка беременна. Сначала этому факту не было никаких подтверждений, но с открытием нового театрального сезона неожиданно выяснилось, что жене Бондарчука нашли замену сразу в трех спектаклях в МХТ имени Чехова. Сотрудники театра сообщили об изменениях на сайте и в соцсетях.

Так в постановке «Чайка» Оскараса Коршуноваса роль Нины Заречной теперь будет играть Софья Евстигнеева. Отмечается, что девушка будет исполнять роль «в очередь» с Паулиной. Софья окончила школу-студию МХАТ и уже три года состоит в труппе театра. Также произошли изменения в спектакле «Дом». На Малой сцене «история мужчины средних лет» будет показана в 150 раз. Роль Ульяны сыграет студентка Школы-студии МХАТ Софья Ковалева. Это будет ее дебют. Не появится Паулина и в постановке «№ 13D», где ныне заявлена Ирина Пегова.

Это лишь подогрело слухи, что жена Федора находится в интересном положении. Пока супруги не подтвердили, но и не опровергли информацию о беременности Андреевой. Возможно, что все станет ясно в скором времени на Кинотавре, который пара обычно не пропускает.