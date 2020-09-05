«Надеюсь, что все разрешится»: Тамара Гвердцители объяснила, почему давно не видела сына

По словам певицы, все в этой жизни можно пережить.

Певица Тамара Гвердцители заявила, что из-за закрытия границ уже давно не может увидеться со своим единственным сыном от первого брака Александром Кахабришвили. По ее словам, сын живет в родной Грузии и сейчас у России нет сообщения с этой страной.

«Пока даже не знаю, когда и каким путем смогу там оказаться. Но, надеюсь, все разрешится в скором времени: границы откроют и к нему как-нибудь долечу. Переживем и это. Главное, чтобы все были здоровы».

Тамара Гвердцители

Как отметила звезда, карантин она пережидала вместе с мамой. Ей, как и родительнице, пришлось нелегко. Они старались соблюдать режим самоизоляции и практически ни с кем не общались. При этом зря времени Гвердцители не теряла. Распевалась перед фортепиано, чтобы голос не забыл, как правильно исполнять композиции, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Гвердцители родила единственного наследника в 1986 году от первого мужа Георгия Кахабришвили. Он в свое время занимал высокую должность председателя Гостелерадио Грузии.