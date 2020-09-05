Звезда «Вечного зова» Тамара Семина с трудом передвигалась с костылем на похоронах Печерниковой

Актриса, которой уже 81 год, не лучшим образом себя чувствует.

Звезда картины «Вечный зов» Тамара Семина появилась на похоронах своей подруги актрисы Ирины Печерниковой с костылем. Ее состояние здоровья вызывает в последнее время определенные опасения. На траурной церемонии ее поддерживал некий молодой человек. Было видно, что каждый шаг с трудом дается звезде.

Добавим, что на траурной церемонии появился и актер Юрий Чернов. По его словам, он достаточно часто общался с Ириной Печерниковой при ее жизни, которая стала знаменита на весь Советский Союз после выхода картины «Доживем до понедельника», сообщает портал vokrug.tv.

«Я ей, как не позвоню. Она то руку сломает, то ногу. Как бабочка, трогательная. Она светлый человек. Нужно быть такими людьми, как Ирина Печерникова». Юрий Чернов

больше по теме Тамара Семина призналась, что до конца хранила верность умершему мужу Звезда советского кино ухаживала за тяжело больным супругом в течение 15 лет.

Отметим, что актриса Тамара Семина еще на втором курсе ВГИКа вышла замуж за своего сокурсника актера Владимира Прокофьева. Она прожила с ним всю жизнь. Он ушел из жизни в сентябре 2005 года.