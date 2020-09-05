«Принял постриг»: Богомолов восхитил жену своим поступком

Муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Instagram, что завершил съемки очередного проекта. А это значит, что теперь можно смело стричься и менять образ. Что кинодеятель и поспешил сделать первым делом. Он посетил барбершоп и заметно преобразился.

«Закончились съемки, и я принял постриг», — подписал видео режиссер.

На видео, которым поделился режиссер сериала «Содержанки», он выглядит заметно посвежевшим. Богомолов избавился от значительного объема волос на голове, чем привел восторг свою жену. «Какой красивый», — прокомментировала кадры Собчак, использовав при этом крепкое словцо, которое мы опустили.

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Кстати, поспешил за сменой имиджа не один Богомолов. На днях мы писали про телеведущего Дмитрия Диброва, который посетил салон красоты и серьезно преобразился. Поклонники его даже не сразу узнали, думая, что перед ними Валерий Меладзе. Многие заметили, что Дибров стал похож на ведущего «Дома-2» Влада Кадони.