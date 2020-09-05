«Завтрак на дереве! Почти на траве!»: Ирина Пегова поделилась фото с красавицей-дочкой от Орлова

Татьяне в этом году исполнилось уже 14 лет.

Актриса Ирина Пегова в Instagram опубликовала несколько фотографий со своей единственной наследницей дочкой четырнадцатилетней Татьяной. На совместных кадрах мама и дочка сделали красивые селфи. Надо отметить, что дочь Пеговой очень похожа на родительницу. Она растет настоящей красавицей.

«Завтрак на дереве! Почти на траве!»

Ирина Пегова

«Одно лицо. Обаятельные и привлекательные», «Красивые девчонки. Доченьке повезло быть похожей на маму — самую обонятельную и привлекательную актрису российского кинематографа», «Ну что за красавицы!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Пегова родила дочь в 2006 году от актера Дмитрия Орлова. Он, в частности, сыграл в картине «Брат-2», где ему досталась роль одного из бандитов. Кроме того, он играл милиционера в картине «Сестры» режиссера Сергея Бодрова-младшего, который погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье в результате схода лавины. В 2011 году Орлов и Пегова официально развелись. Больше актриса замуж пока не выходила.