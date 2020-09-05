«Конфликт интересов в семье»: Виктория Лопырева разругалась с Булатовым из-за формы сына

Как отметила модель, им сложно договориться в некоторых жизненных моментах с гражданским мужем.

Модель Виктория Лопырева в Instagram рассказала о конфликте, который у нее случился с гражданским мужем бизнесменом Игорем Булатовым из-за общего сына Марка Лионеля. Родители ребенка, как выяснилось, болеют за разные испанские команды. Она — за «Барселону», а муж за «Реал» Мадрид.

Лопырева разместила видеозапись и несколько фотографий. На кадрах ее сын Марк Лионель запечатлен в форме «Реал» Мадрид. Ребенок начал осваивать азы футбола. Он играет с мячом.

Также в своей записи Лопырева высказалась о конфликте аргентинского футболиста Лионеля Месси с «Барселоной». Ему, как известно, придется еще год играть за клуб, отработав свой контракт до конца.

«Он сделал это! Прервал молчание! И я сейчас не только про того, кто объявил о продолжении карьеры в «Барселоне». C недавних пор имя Лионель стало родным для меня. А касательно Лионеля Месси. Мне сложно представить его вне Барселоны и почти невозможно «Барселону» без своего волшебника. P.S. И не спрашивайте, почему Марк Лео в футболке «Реал» Мадрид. Следствие конфликта интересов в семье». Виктория Лопырева

Напомним, что Виктория Лопырева родила сына от Игоря Булатова в феврале 2019 года. Она назвала его в честь футболиста Лионеля Месси. Модель не раз признавалась, что мечтает о спортивной карьере наследника.